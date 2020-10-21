عاجل.. السيسي: قمة مصر وقبرص واليونان جرت في إطار من الصراحة والمودة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أكدت خلال القمة المصرية اليونانية القبرصية، ضرورة مضاعفة الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا وتمويلا وتدريبا مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كل الجذور والأسباب المؤدية له وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤلياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن في مختلف أوجه الدعم.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بختام القمة المصرية القبرصية اليونانية، أن القمة أشادت بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016، اعتمادا على قدراتها الذاتية وإنطلاقا من مسؤلياتها الأخلاقية، خاصة أن مصر لم تلجأ في أي مرحلة لإستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو للابتزاز مع شركائها الأوربيين لتحقيق استفادة سياسية أو مادية.

واختتم الرئيس كلمته: "في الختام أود أن أعرب عن تقديري لفاخامة الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني على المحادثات البناءة التي جرت في إطار من الصراحة والمودة وأتطلع لإجتماعنا في العام القادم بالجمهورية اليونانية الصديقة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، قبيل انعقاد القمة الثلاثية.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وتأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الاوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

وبحث الرئيس السيسي، مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

ويعقد الرئيس لقاءً مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، للتشاور بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.