7 رسائل من وزيرة الهجرة في اليوم العالمي لـ"العصا البيضاء"

تحرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على حضور اليوم العالمي لـ"العصا البيضاء"، الذي يقام في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويرصد التقرير التالي، رسائل وزيرة الهجرة، في اليوم العالمي للعصا البيضاء:

1- كل ساعة وكل يوم هو فرصة جديدة لأن نكون "عصا بيضاء" لأخوتنا من أصحاب البصيرة.

2- العالم يحتفل باليوم العالمي لـ(العصا البيضاء)، لتسليط الضوء على أخواتنا من أصحاب البصيرة.

3- تدريب وتشغيل أبنائنا في الصعيد لنكون لهم بمثابة "العصا البيضاء".

4- الحياة مليئة بالفرص لمساعدة الآخرين.

5- من يقدم العون لأي فرد ستمد له يد العون في وقت حاجته، ودعت الجميع لتقديم التحية لكل فرد يقوم بدور "العصا البيضاء"، لكل من يحتاج لها.

6- تحضير لبروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والبطريركية في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

7- الشباب يحتاج من يهتم به، ولهذا تشترك وزارة الهجرة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مبادرة "مراكب النجاة"، لتدريب وتشغل أبنائنا في الصعيد، وتوعيتهم لنكون لهم بمثابة "العصا البيضاء".

جدير بالذكر، أن وزيرة الهجرة، قدمت الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، وكرمها الأخير خلال الحفل، بإهدائها درع الكاتدرائية، تقديرا لجهودها في "رعاية الجاليات المصرية بالخارج، ومد جسور التواصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم مصر".

وتعتبر "العصا البيضاء" وسيلة تعويضية يعتمد عليها المكفوفون، والغرض منها تحسس الطريق، واتقاء الاصطدام بالأجسام في أثناء الحركة، بتحريكها إلى الأمام والجانبين، كما أنها تكون وسيلة للفت انتباه الناس، إلى أن حامل هذه العصا كفيف لمن يريد أن يتطوع لمساعدته، ولتنبيه قادة المركبات لتوخي الحذر بعدم الاصطدام بحاملها، وتصنع عادة من معدن خفيف الوزن أو البلاستيك، من مجموعة من الوصلات؛ ليسهل طيها عند عدم الحاجة.