مكرم: مبادرة "مراكب النجاة" توعي المصريين مخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن عام 2016، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الدولة المصرية في قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، لم يكن لدينا أي مركب خارج حدود مصر البحرية، وهذا نجاح لكل مؤسسات الدولة المصرية، ولكن في مؤتمر الشباب 2019 حفاظًا على هذا النجاح أعلن الرئيس تكليف وزارة الهجرة بمبادرة رئاسية أسماها "مراكب النجاة".

وأضافت "مكرم"، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مبادرة "مراكب النجاة"، هي مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مثنية على العبقرية في اختيار الاسم، حيث سماها الرئيس مراكب النجاة، وليست مراكب الموت أو مراكب الخطر، ولذلك اسم مراكب النجاة اسم في منتهى الذكاء والبراعة أن الدولة تقف بجانبه ولو يريد المهاجرة، أن يهاجر وهو مدرب ومؤهل ويعرف ثقافة الدولة التي ينتقل إليها.

وأشارت إلى أنها زارت 4 محافظات الغربية والبحيرة والفيوم والمنيا للحديث مع المواطنين والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادراة "مراكب النجاة" مع شرائح مختلفة من المواطنين، سواء القصر أو المرأة، "المرأة في هذه المحافظات لها كلمة معروفة، مين يسافر ومين يقعد، وشوف ابن عمك لما سافر عملت فلوس ازاي وهكذا، وعشان كده كان من المهم الحديث مع المرأة في تلك المحافظات، من أجل توعيتها، وأن تنقل تلك التوعية إلى الشباب".

ولفتت إلى أنها تعمل دائمًا على توعية السيدات، وأن تحاول الشرح لهم ماذا يحدث للشباب أو اي مواطن عند السفر بطريقة غير شرعية إلى الخارج، لافتة إلى أنها تتعامل ايضا من خلال تلك المبادرة على العمل مع الشباب، وتوعيته بأنه يمكن الاستفادة من الأموال التي يدفعها من أجل السفر بطريقة غير شرعية، عمل بها مشروع صغير بدعم مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن ردود الأفعال الخاصة بالمبادرة مع المواطنين جيدة جدا، خاصة أن الشعب المصري يحب التواصل المباشر مع المسؤولين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات التي استجابت بشكل كبير، وتعانوا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنجاح الذي حققوه، مؤكدة أنها تهدف إلى دخول الـ11 محافظة المصدرة للهجرة غير الشرعية.

واستكملت: "اكتشفت أن كل محافظة من المحافظات دي ليها صنعة مميزة، وحرفة محدش يعرف عنها حاجة، وعشان كده قررنا أن نعمل معرض لكل الحرف والمنتجات للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية".