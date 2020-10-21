وفاة مصاب "كورونا" بعزل بلطيم والعدد يرتفع لـ12 في أسبوعين

سجلت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة "مسن" متاثرا بإصابته بفيروس "كورونا"، وذلك داخل مستشفى عزل بلطيم، وذكرت المديرية، في بيان رسمي، أن المتوفي يُدعى "ع. م. ع."، 68 سنة، يقيم بمركز الرياض، كان يتلقى العلاج داخل المستشفى.

جاء الإعلان عن حالة الوفاة الجديدة اليوم، بعد ساعات من وفاة سيدة "مسنة"، في وقت سابق أمس الثلاثاء، نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا"، أثناء خضوعها للعلاج داخل قسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي في بلطيم، وهي "هنة ح."، 65 سنة، مقيمة بقرية "الأبعادية"، بدائرة مركز الحامول.

كما سجلت المديرية، وفاة "فتحية ع. أ."، 62 سنة، تقيم بقرية "الزعفران"، التابعة لمركز الحامول أيضاَ، سوم الجمعة الماضية، بينما كانت تتلقى العلاج داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى، ليرتفع عدد الوفيات المسجلة بمحافظة كفر الشيخ، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى 11 حالة.