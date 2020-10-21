الصحة تطلق 12 قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" غدا

تطلق وزارة الصحة والسكان، 12 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، غدا، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (الوادي الجديد - مطروح - البحيرة - البحر الأحمر - بني سويف - أسوان - المنوفية - القاهرة - سوهاج - الإسكندرية - قنا - دمياط).

تأتي القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلا عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 926 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ66 ألفاً و902 مواطن من خلال 68 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الحالي.

وأضافت أنّه جرى تقديم الخدمة لـ2005 مواطنين بالفيوم، و4 آلاف و902 مواطن بالقاهرة، و1070 بالقليوبية، و3 آلاف و82 مواطنا بالمنوفية، و3 آلاف و229 مواطنا بالمنيا، و1464 مواطنا بالوادي الجديد، و6 آلاف و266 مواطنا ببني سويف، و987 مواطنا بجنوب سيناء، و3 آلاف و993 مواطنا بدمياط، و3 آلاف و814 مواطنا بسوهاج، و3170 مواطنا بقنا، و2238 مواطنا بكفر الشيخ، وأخيرا تم الكشف الطبي على 927 مواطنا بمطروح.