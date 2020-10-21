"الصحة" تحدد وجبة إفطار لطلاب المدراس.. أبرزها طبق بليلة

حددت وزارة الصحة والسكان وجبة الإفطار الصحية فى فترة الدراسة، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة الطلاب بعد العودة للدراسة وضمان عودة آمنة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على أنه يجب أن يتناول الطفل إفطار خفيف ومتوازن يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة مثل "طبق من البليلة أو سندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة".

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، إن فصل الشتاء من الفصول التي يكتسب فيها الجسم زيادة كبيرة في الوزن، نظراً لاعتماده على مأكولات تتسم بالدهون المشبعة اعتقادا أنها تعطي طاقة، ولكن يجب اتخاذ الحذر، واختيار أطعمة تعود على الجسم بالفائدة، وتسهم في تقليل التعرض للإصابة بنزلات البرد.

وأضاف "ناجي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن البقوليات لا غنى عنها في هذا الفصل، إذ أنها تحتوي على عناصر أساسية للجسم كالبروتين والألياف والحديد والكالسيوم وفيتامين "ب"، والتي تعد بديلا للحوم، كما أن البقوليات تمنح الجسم الشعور بالنشاط والحيوية.

فيما يتعلق بالمشروبات، قال استشاري التغذية: يأتى "السحلب" فى المقدمة، فهو منشط قوى ويشعر الجسم بالدفء، ويخلص من ألم القولون والمعدة، وبعده مشروب "الكيوى" الذى لا يحتوى على سعرات عالية ويقوى الجهاز المناعي والقلب.

وبخصوص الأطفال، أكد أن "شوربة العدس" لابد أن تكون مشروباً يومياً لا غنى عنه للأطفال فى كل صباح، وذلك ليخلصهم من القلق الذى يسببه الشتاء لمن هم فى مثل عمرهم، فضلاً عن العسل الأسود، الذى يجب أن يكون حاضراً فى نظامهم الغذائى بشكل يومي، وإمداد الأطفال بالخضراوات بكميات كبيرة والسلاطة ويجب التقليل من الحلويات والنشويات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.