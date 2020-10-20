محافظ الأقصر: "أنفقنا 13.5 مليار جنيه على قطاع الصحة في 6 سنوات"

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن الاعتمادات المالية لخطة العام المالي الحالي بلغت 591 مليون جنيه، مقارنة بميزانية العام الماضي المقدرة بـ 421 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الوزراء، اليوم لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، أنه تمت إتاحة 148 مليون جنيه حتى 19 أكتوبر الحالي من اعتمادات خطة العام الحالي بنسبة 25% للإنفاق على تلك القطاعات.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات الطرق، ودفع مبالغ تعويضات نزع الملكية، وإقامة مشروعات الكباري والمعديات، ومشروعات تحسين البيئة، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الكهرباء، والأمن والإطفاء، وتدعيم الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الصحة، نوه محافظ الأقصر إلى أن قيمة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع منذ عام 2014 وحتى 2020 بلغت قيمتها 13,685 مليار جنيه، شملت إنشاء وتطوير 5 مستشفيات، و2 مستشفى تخصصي، إضافة إلى مستشفى الحميات ومستشفى أورام الأورمان، لافتا إلى استمرار العمل حاليا في مشروعات تطوير مستشفى البياضية المركزي، ومستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي.

وحول الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة في إطار الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكد محافظ الأقصر بدء عملية تطوير شامل لـ59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن المنظومة، وفي هذا الإطار تم تسليم 25 وحدة ومركزا، وجار العمل على تسليم العدد المتبقي من الوحدات، معلنا افتتاح 20 وحدة، ضمن إشارة بدء العمل بالمنظومة.

وتطرق إلى الحديث عن الخطة التي وضعتها المحافظة للتعامل مع الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من 6/3/2020 وحتى نهاية شهر يوليو 2020، وفي هذا الصدد أشار إلى المستشفيات التي تم تخصيصها للحجر الصحي، مع خطة توفير المستلزمات الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك توفير جهازpcr بالتعاون مع أمين عام مجلس الوزراء.

أما فيما يخص التجهيز لخطة التعامل مع الموجة الثانية، فأشار المحافظ إلى أنها تتضمن الإبقاء على مستشفى العديسات كمستشفى عزل، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 42 سريرا إلى 75 سريرا منها 35 سريرا للرعاية المركزة، مع توافر التخصصات الطبية المختلفة، كما تم تشغيل بنك الدم بالمستشفى ومحطة الكلى الصناعي، وفي الوقت نفسه تم تخصيص مستشفى الحميات بالأقصر كمستشفى فرز وعزل لمرضى الفيروس بطاقة 52 سريرا.