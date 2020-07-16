السويدي: لجوء مصاب الحروق للمستشفى خلال 6 ساعات يساعد في إنقاذه

تحدثت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، عن حريق طريق "القاهرة– الإسماعيلية" الصحراوي، الناتج عن كسر خط خام "شقير-مسطرد"، والذي أدى إلى تفحم 31 سيارة وسقوط عدد من المصابين، حيث أوضحت أن الحرق من أصعب الإصابات التي يتعرض لها الإنسان، مشيرة إلى حوادث الحروق، تشهد أعدادا كبيرة من الإصابات.

وأضافت "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنه يجب أن تكون هناك توعية بشكل كامل من أجل التعامل مع مرضى الحروق حتى وصول الإسعاف وعمل التنفس الصناعي لمصابي الاختناق، وأنه لابد من وجود أماكن بها عناية مركزة واستقبال الطوارئ تستطيع استقبال تلك الحالات في وقت واحد.

وأوضحت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، أنه جار العمل على تحويل الدور الأرضي بمستشفى أهل مصر، لاستقبال حالات الطوارئ، فهناك حالات تكون نسبة الحروق تصل إلى 40%، وقد يتم التعامل معها، بينما من تصل نسبة الحروق لـ 100%، من الصعب النجاة إذا وصلت لتلك النسبة، ومن أجل إنقاذ مريض الحروق، يجب أن يصل إلى المستشفى في خلال الـ 6 ساعات الأولى.

وتابعت: "لذا يجب وجود إسعاف طائر من إنحاء الجمهورية إلى المستشفيات وهو ما قمنا به في المستشفى".