السويدي: تخصيص 5٪ من أرباح "كمامات" محمد رمضان لمصابي الحروق

قالت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، إن المؤسسة وقعت برتوكول تعاون مع الفنان محمد رمضان، يتم بموجبه تخصيص نسبة 5٪ من أرباح ماسك الحماية من فيروس كوفيد 19، لصالح مصابي كورونا ومصابي الحروق بمستشفى أهل مصر.

وأضافت "السويدي"، خلال مؤتمر إعلان توقيع البرتوكول، بمقر المستشفى، أن برتوكول التعاون يتضمن إطلاق خط منتجات خاصة بالفنان محمد رمضان من ضمنها أقنعة الوجه "الماسكات" المصنوعة من أقمشة القطنية بتصميمات عصرية، وطرحها للجمهور، لافتة إلى أن عمليات البيع ستكون متاحة من خلال منصة "سوق" الإلكترونية، ومنافذ البيع بأسواق هايبر وان، وكارفور.

ورحبت "السويدي" بدعم "رمضان" لمصابي الحروق وكذلك فيروس كورونا، مؤكدة على دور الفنانين والمشاهير في التنمية المجتمعية، لافته إلى أهمية دعم مصابي الحروق، وخاصة مع وجود أكثر من ربع مليون حالة سنوية، مؤكدة أنه رغم هذا العدد إلا أن قضية الحروق لا تتلقى الضوء الكافي.

وكشفت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أنه تم الانتهاء حتى أن من حوالي 75٪ من مستشفى أهل مصر، لافتة إلى أن هذه المستشفى تعد أول وأكبر بناء متخصص في تقديم خدمة العاج لضحايا حوادث الحروق بالمجان في مصر والشرق أوسط وشمال إفريقيا، معلنة أن الافتتاح التجريبي للمستشفى سيكون بداية العام المقبل.