عاجل.. "جامع" تشرح تفاصيل تسهيلات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية

قالت نيفين جامع وزير الصناعة إن المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية الهدف الأساسي منها هو إتاحة فرص عمل للشباب والمواطنين بشكل عام ، وتم طرح حاليا 1657 وحدة بـ7 مناطق صناعة من إجمالي 13 منطقة صناعية ويتم طرح الباقي قرب نهاية العام، بالأسكندرية والغربية وبني سويف والبحر الأحمر وسوهاج والمنيا.

وأضافت جامع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن المساحات متنوعة وتبدأ من أول 48 متر وتنتهي عند 800 متر ومتاح الحصول على أكثر من وحدة ، وهذه الوحدات كاملة المرافق وهي بها جميع الاشتراطات ومهيأة للحصول عليها بالترخيص، ومن خلال طرح هذه الوحدات تم تيسير الكثير من المستندات وكان من أهمها ثمن كراسة الشروط الذي كاتن يتراوح من 2000 لـ2200 ولكن السعر حاليا يتراوح بين 300 لـ500 جنيه وفقا لطبيعة المجمع والوحدات المطروحة.

وتابعت جامع أنه تم الغاء المصاريف التي ممكن طالب التخصيص أن يتكبدها سواء دراسة الطلب والترسية عليه، وتخفيض مقدم جدية الحجز ليصل لـ10 آلاف جنيه كحد أقصى بعدما كانت تصل لـ50 ألف جنيه، وكلها تيسيرات الهدف منها إتاحة أكبر قدر من التيسيرات لأصحاب المشروعات للحصول على هذه المجمعات وتوفير فرص عمل.