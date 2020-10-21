رياح شديدة مثيرة للأتربة ببورسعيد وإغلاق ميناء الصيد

تسود حالياً أجواء غير مستقرة في محافظة بورسعيد، التي شهدت قبل قليل، نشاطاً للرياح الشديدة المثيرة للأتربة، دفعت إلى إغلاق ميناء الصيد، وظهر تكاثف للسحب الخفيفة والمتوسطة في سماء المحافظة، مع سقوط أمطار خفيفة على عدة أنحاء.

وأكد مصدر مسئول بميناء الصيد البحري ببورسعيد إغلاق الميناء حتى استقرار الطقس، وأوضح أن جميع المراكب دخلت إلى رصيف الميناء، وحذر الصيادين من ممارسة الصيد في هذه الاجواء، لما يشكله من خطورة على حياتهم، مشيرا إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط إلى ما بين 5 و7 أمتار، كما بلغت سرعة الرياح 19 كيلومتراً في الساعة، بينما أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع الشمالي، أن حركة الملاحة لم تتأثر بموجة الطقس السيئ.

وجدد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، برفع حالة الطوارئ والاستعداد إلى الدرجة القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس خلال هذه الفترة، التي تشهد موجة من التقلبات الجوية.

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات لمواجهة أي أثار ناتجة عن سقوط الأمطار، أو بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.

كما شدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولاً بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.