الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء

قال صفوان المراغي مدير قطاع الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إنه تم استلام المرحلة الأولى من أعمال تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء، بتكلفة 45 مليون جنيه، منتصف الشهر الماضي.

وأكد "المراغي"، أنه تم انتهاء الأعمال المقررة وهي رصيف بحري وإنشاء مباني إدارية وخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة أعمال التطوير الميناء اليوم الأربعاء، بحضور فوزي همام مساعد المحافظ، نائبا عن اللواء نادر حنفي السكرتير العام، نبيل شعبان مدير الإدارة الهندسية بهيئة موانئ البحر الأحمر، عماد وصفي نائب رئيس هيئة الثروة السمكية صفوان المراغي مدير قطاع الثروة السمكية، حمدي أحمد مدير ميناء الصيد البحري، وممثل عن شركة بتروجيت.

وقال "المراغي"، إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء، مقسم إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى والثانية، ضمن خطة الدولة في إقامة مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة وتضم: إنشاء رصيف بحري بطول 270 مترا طول وغاطس 5 أمتار، وإنشاء مبنى إداري بمساحة 80 مترا، مكون من طابقين، إنشاء مبنى خدمات الصيادين بمساحة 100 متر مكون من طابقين، توصيل خط المياة بالشبكة الرئيسية وإطلاق التيار الكهربائي، ورفع كفاءة المبنى الحالي بمساحة 60 مترا، إنشاء بوابات وأسوار وغرف خدمات جديدة مع رفع كفاءة محطة الوقود، رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بمشتملاته وتجديد وإحلال شبكات البنية التحتية.أما المرحلة الثالثة تتضمن رفع كفاءة وتجديد سفالة الكيلاني والمنشآت الإدارية وشبكات البنية التحتية، وإقامة مشروعات متعلقة بالمنتجات السمكية وإنشاء مراكز بيع وتوزيع الأسماك من خلال برادات بالمحافظة والمحافظات المجاورة وذلك بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه.بالنسبة للقزق البحري سوف يتم رفع كفاءة لجميع الورش الي جانب وضع لوحات مياه كهرباء ومياه علي طول الرصيف لتزويد مراكب الصيد بالمياه.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المشروع يعد نهضة تنموية حقيقية تتم على أرض جنوب سيناء، ما يسمح بتوفير فرص عمل عديدة للشباب في قطاع الإنتاج السمكي ويحقق نقلة نوعية في عمليات الصيد وقيمة مضافة لإنتاجهم، مؤكدا أنه جرى وضع مخطط لإعادة تطوير وتشغيل مصنع الثلج بحوار الميناء، واعتماد مكان البوابة الرئيسية بعد اعتماد الرسومات الإنشائية.