اجتماع "مستقبل وطن" في كفر الشيخ لدعم مرشحي الحزب لمجلس النواب

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ اجتماعا تنظيميا برئاسة المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدين الدكتور علي أبوشوشة والحاج محمد الغنام وتوفيق أبوأحمد وعدد من قيادات الحزب وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والتنظيم، وذلك لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب فى 7 و8 نوفمبر المقبل للمرحلة الثانية التى تقع محافظة كفرالشيخ فى نطاقها.

فى بداية الاجتماع هنأ قيادات الحزب الأعضاء بانتخاب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، رئيسا لمجلس الشيوخ الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح فى مهمته الوطنية.

وخلال الاجتماع، أكد المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن هو الأقوى على الساحة وأن جميع الأحزاب الوطنية التى تدعم الدولة تحظى بتقدير واحترام حزب مستقبل وطن الشقيق الأكبر لباقى الأحزاب ويتعاون الجميع لإعلاء مصلحة الوطن، وشدد جعفر على أهمية مساندة مرشحي الحزب بكل قوة خلال الفترة المقبلة لأن المنافسة صعبة رغم ثقتنا الكاملة فى قوة مرشحي الحزب والتحالف من أجل مصر مؤكدا أنه لن يسمح لأى قيادي أو عضو فى الحزب بالخروج عن الالتزام الحزبي وأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع غير الملتزمين حزبيا بعد الانتهاء من الانتخابات.

جاء ذلك بحضور المهندس عزالدين جودة عضو مجلس الشيوخ، واللواء سعيد عمارة مرشح القائمة الوطنية، وعدد من مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة.

نظم حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، مؤتمرين لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الأولى (كفر الشيخ وقلين)، التي تجرى انتخاباتها ضمن المرحلة الثانية في 7 و8 نوفمبر المقبل.

المؤتمر الأول نظمه سيد شمس الدين، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 1 رمز (القلم) بقرية شنو دائرة مركز كفرالشيخ، بحضور الدكتور علي أبو شوشة، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، واللواء سعيد عمارة، مرشح القائمة الوطنية لمجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب بالمركز.