رئيس الأعلى للإعلام للسفير الفرنسي: الصحافة الورقية تمر بظروف صعبة

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مكتبه بمبنى ماسبيرو، ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، ووفد مرافق له ضم منية جيكيل، المستشارة الإعلامية والصحفية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأحمد فاضل الملحق الصحفي بالسفارة الفرنسية.

حضر الاجتماع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صالح الصالحي، وكيل المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس.

وذكر المجلس في بيان عنه، أنّ اللقاء تناول العديد من القضايا المشتركة الخاصة بالإعلام والصحافة، وسبل التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة، الذي كان محل ترحيب من الطرفين.

وأكد جبر خلال الاجتماع، أنّ العلاقات المصرية الفرنسية قوية، تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

ولفت السفير الفرنسي، إلى حرصه على استمرار التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحا أنّه يعلم جيدا المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه، كما يثمّن حرص المجلس على استمرار التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وشدد على رغبته الجادة في استمرار التعاون.

وردا على استفسار السفير الفرنسي عن موقف المجلس من أحوال الصحافة في مصر، وأولوياته المقترح تنفيذها في الفترة المقبلة لتطوير هذا المجال، أكد جبر أنّ الصحافة المصرية "التقليدية والورقية" وضعها لا يختلف عن نظائرها في العالم أجمع، وأنّها تمر بظروف صعبة، تزداد كلما زادت قوة الثورة التكنولوجية وتنوعت أساليبها.

ولفت جبر إلى التجربة الناجحة لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، التي طبقت خططا إصلاحية توازن بين الصحافة التكنولوجية والورقية، واستطاعت تخطي الأزمة وتغطية أرباحها ونفقاتها مرة أخرى، وطلب من السفير الفرنسي التعاون في نقل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأكد جبر أنّه يتمنى أن يلعب السفير الفرنسي دور سفير التواصل الثقافي، إيمانا بأهمية تطوير العلاقات الثقافية، وإحياء التواصل المتبادل بين حضارتين عظيمتين وشعبين صديقين.

وأضاف أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّه مستعد لدعوة مجموعة من كبار الصحفيين الفرنسيين للتحاور بشأن طرق مواجهة الخطر المشترك الذي يواجه مصر وفرنسا على حد سواء، وهو الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة والعنف المصاحب لها.

وتطرق جبر لقضية الهجرة غير الشرعية، قائلا: "نعرف جيدا مدى اهتمام الدولة الفرنسية بهذا المجال، وأنّها تنفذ حزمة ضخمة من الإجراءات لإعادة المهاجرين وحل الأزمة، كما أنّ مصر منذ 2016 لم يخرج منها مهاجرا واحدا، ومن المفيد وجود تعاون إعلامي مشترك بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف جبر: "الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة بلورة النقاط التي سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماعنا هذا في شكل آليات عمل مشترك، كي لا يكون مجرد لقاء عابر، وكذا إيجاد شكل من أشكال التعاون (بروتوكول / اتفاق نوايا / مذكرة تفاهم ..)، ونحن مستعدون لتنظيم لقاءات مع شخصيات إعلامية فرنسية، ونؤكد أننا منفتحون على الجانب الفرنسي تماما بجميع وسائل التواصل والحوار والنقاش التي تخدم العلاقات بين البلدين".

وأبدى السفير ستيفان روماتيه، موافقته على كل ما عرض من نقاط من جانب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "أرى أنّه من المفيد أن يكون بيننا مبادلات معلوماتية بشأن تطوير مجال الصحافة المصرية والفرنسية، ونحن بالطبع منفتحون للغاية ومهتمون ببرامج التدريب المشتركة وورش العمل واللقاءات الثقافية، ومستعدون لتلبية طلباتكم لتنفيذها".