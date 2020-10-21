جامع: إيجار الوحدات الصناعية 10 سنوات قابلة للتجديد ونظام ميسر للتمليك

قالت الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إنّ المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية، تهدف بشكل أساسي لإتاحة فرص عمل للشباب والمواطنين بشكل عام، لافتة إلى وجود تيسيرات في المستندات للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، والتي كانت في السابق مقصورة على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وأصافت جامع، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجلس الوزراء، أنّ الوحدات الصناعية متاحة لأي شخص يرغب في الحصول على مجمع أو وحدة من خلال الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات، لافتا إلى أنّه سيتم إتاحة السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال الوزارة، إضافة لتيسيرات تمويلية من خلال التعاقد مع 8 بنوك، لتقسيط الوحدة حال الرغبة في التملك.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ هناك نظام للإيجار تتراوح مدته بحد أقصى 10 سنوات قابلة للتجديد، ويبدأ من 20 جنيها وفقا لطبيعة المجمع وبحد أقصى 28 جنيها للمتر، وهي نسبة ميسرة جدا، مشيرة إلى إتاحة نظام ميسر للتمليك من خلال 8 بنوك جرى التعاقد معها، ويتم التقسيط بحد أقصى 10 سنوات بفائدة بسيطة.

وأكدت جامع، أنّه جار إتاحة تمويل الآلات والمعدات، سواء من خلال البنوك التي يتم التعامل معها أو جهاز تنمية المشروعات، مشددة على أنّ المنظومة بالكامل تهدف لإتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، وهناك منطقة خدمات وأماكن للبنوك والكافتريات والمطاعم، وهي مناطق صناعية متكاملة بما تحتويه من خدمات ومعارض.

وشرحت الوزيرة أنّه جرى تخصيص قطاعات معينة للمجمعات بحيث يتم التيسير على من يحجز الوحدات في نوع النشاط الراغب بإقامته، وجرى تحديد القطاعات بناء على قائمة الواردات لإتاحة أكبر فرص لتسويق المنتجات وفقا لطبيعة كل مجمع، وبدأ الطرح يوم 13 أكتوبر ونهاية شراء الكراسات سيكون يوم 2 نوفمبر.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزراء التربية والتعليم والمالية والصناعة، لإعلان نتائج اجتماع الحكومة وعلى رأسها الإعلان عما حدث في أول أيام الدراسة.

وكانت الحكومة استهلت اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة للقوات المسلحة والشرطة بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية، وكلية الشرطة.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته وشعوره بالفخر والاعتزاز عند حضور الاحتفالات الخاصة بتخريج الدفعات الجديدة التى تنضم إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة، وما شهده من قوة ولياقة يتميز بها هؤلاء الخريجين، الذين يذودون بأرواحهم فداءً لرفعة واستقرار بلدهم، ويحمون حدودها، ويضبطون الأمن الداخلي لها، ما يدعو إلى الاطمنئان على حاضر مصر ومستقبلها.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، وضرورة العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، لافتا إلى أنَّه دون استقرار الوطن لن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحي الحياة.

ولفت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر، على أنّه لن يستطيع أحد النيل من هذا الوطن من الخارج، قائلا: "مصر تمتلك جيش قوي"، مشيرا إلى محاولات التشكيك والاتهامات، وكذا حروب الشائعات، التي تحدث في الداخل، ما يستدعي العمل على رفع الوعي لدى المواطنين، باعتبار ذلك هو أهم سلاح للمواجهة حاليا.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء بأهمية العمل على أن تتضمن المناهج الدراسية ما يسهم في غرس القضايا الوطنية في النشء، وكذا توعيتهم بما يدور حولهم، سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا كذلك إلى أهمية تضمين المناهج الدراسية رسائل توعوية وارشادية بشأن ضبط النمو السكاني، وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه.

واستعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الترتيبات الجارية استعدادا للظروف الجوية الطارئة، إذ جدد رئيس الوزراء التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاحترازية على ضوء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، والمنتظر أن تشهدها البلاد في الفترة من اليوم الأربعاء 21 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وأكّد رئيس الوزراء ضرورة متابعة الجهات المعنية لآخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميا، من خلال متابعة النشرة اليومية والتنبؤ الأسبوعي، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg.

وفيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أشار رئيس الوزراء إلى أنّ التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى، ما يدعو إلى الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.