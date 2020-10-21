صور.. عمرو عرفة يسترجع ذكريات مشاركته بفيلم "أيام السادات"

استرجع المخرج عمرو عرفة ذكريات مشاركته بفيلم "أيام السادات" من بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، وإخراج محمد خان عبر حسابه الخاص بـ"تويتر".

ونشر "عرفة" عددا من الصور من كواليس تصوير الفيلم معلقا: "لما قرر ينتج السادات كلمني وكنت منتج فني ولما طال التحضير جاتلي فرصة أفريكانو أول إخراج قالي مش هتسيبني لازم تبقى موجود في بيت السادات ومجلس الشعب والإسماعليه ومجلس قيادة الثورة وفعلاً كنت موجود وهو اللي سابنا وراح عند اللي خلقه.. أحمد زكي موهبه لن تتكرر، صباح الخير".

كما أحيا المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ذكرى وفاة والده المخرج سعد عرفة، ونشر صورة تجمع والده والفنان رشدي أباظة ومريم فخر الدين، وعلق قائلًا "كان مختلفًا عن جيله من المخرجين، وكان لقبه ملك الرومانسية.. ‏دي صوره من العرض الخاص لأول أفلامه (لقاء غير الغروب) شايفين الشياكة. ‏الفاتحة لوالدي المخرج سعد عرفة".

كما أعلن المخرج عرفة مؤخرًا عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وفاة فريدة حلمي مساعدته في الإخراج عن عمر ناهز 23 عاماً إثر حادث سير أليم.

وكتب عرفة: "‏كانت معايا على التليفون امبارح وكانت مرحة جداً ومبتكرة في شغلها كمساعد مخرج، وخلصنا شغل وقلتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة.. ‏احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى عز وجل إثر حادث أليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. فريدة حلمي 23 سنة.. أسألكم الفاتحة.