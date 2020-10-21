جهود التضامن لمحاربة الفقر.. 100 جنيه هدية الدولة لكبار السن

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة لحماية الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا، رغم التحديات التي تواجهها الحكومة، ممثلة في فيروس كورونا والأعباء المالية الناتجة عنه.

ووضعت القيادة السياسية، ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى، ضمن أولوياتها.

وواصلت التضامن جهود التنمية وتحقيق الإنجازات، ووضع ملايين المصريين تحت مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية ومحاربة الفقر، بعدة إجراءات جاءت كما يلي:

زيادة دعم برنامج المساعدات" تكافل وكرامة" الموجه لكبار السن

قررت الوزارة زيادة دعم برنامج المساعدات كرامة، 100 جنيه، وذلك لنحو 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه، في إطار التوسع بمنظومة الحماية الاجتماعية خاصة للأسر الأولى بالرعاية.

- زيادة الدعم إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، إلى جانب معاش الضمان الاجتماعي، ويحصل على الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.

- وصل عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 3.6 مليون أسرة بما يشمل 14.7 مليون فرد، وبلغ عدد المسنين المدرجة أسماؤهم في برنامج كرامة منذ يناير 2020 وحتى الآن 146 ألفا و377 مسنا، ويتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 75 عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات.

زيادة نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال تكافل وكرامة بمقدار 235%

زادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج الدعم تكافل وكرامة بمقدار 235%، فضلا عن تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات بإجمالي 622.512 سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين، واستخراج الأوراق الثبوتية لنحو 670 ألف سيدة.

واشترطت وزارة التضامن على مستفيدى تكافل وكرامة، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط للحصول على الدعم النقدي.