وزيرة التضامن.. 166 ألف مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" بالفيوم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال جولتها في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، أنّ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" على مستوى الفيوم، بلغ 166 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 130 ألف مستفيدين من برنامج "تكافل"، و36 ألف مستفيد من برنامج "كرامة".

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنهم يدرسون خلال الفترة الحالية إلغاء نوادي المرأة علي مستوى الجمهورية، والاستفادة من الموظفين العاملين بها عبر توزيعهم على الوحدات التي بها عجز في الموظفين، مؤكدةً على أنّه يتم العمل على تعظيم كيان مركز المرأة العاملة.

وأكدت "القباج" أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على تكليف 7 آلاف من الخريجين للعمل في برامج الوعي وتنظيم الأسرة ومحو الأمية، موضحةً أنّ كل طالب جامعي سيكون مكلف بمحو الأمية لعدد محدد من المواطنين للحصول على درجات مشروع التخرج.

في سياق متصل، طالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وزيرة التضامن بضرورة توجيه عدد مناسب من الخريجين الجدد المكلفين بالعمل في برامج الوعي وتنظيم الأسرة ومحو الأمية لمحافظة الفيوم، حيث أنها تعاني من نقص الوعي وقلة تنظيم الأسرة ووجود عدد كبير بها من غير المتعلمين الذين يجب محو أميتهم.

على جانب آخر، قال الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم أنه تم تدريب ٧٣ مُعلمة على مستوى الفيوم لعمل ٧٣ فصل محو أمية بطاقة استيعابية تبلغ 15 دارس ودارسة في كل فصل.

جاء ذلك خلال محافظ الفيوم لوزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة أبرزها مركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة التضامن بتفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وافتتاح مركز علاج الادمان بجامعة الفيوم، وكذا افتتاح مدرسة روتاري مصر النموذجية بمنطقة دمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعايدة، يعقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية.