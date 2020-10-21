اليونان: مستعدون للجوء إلى المحكمة الدولية لحل النزاع مع تركيا

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، إن أثينا صدقت على اتفاقيتين شرعيتين لترسيم الحدود مع إيطاليا ومصر، وأن الاتفاقية التي تمت مع مصر دامت استغرقت جهدا بلغ 15 عاما من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، موضحا أنه في نفس الاتجاه يتحرك في النقاشات مع ألبانيا، و"قد اتفقنا بما أننا لا نستطيع أن نحل خلافاتنا الخاصة بترسيم الحدود البحرية فإننا على استعداد للجوء إلى المحكمة الدولية لحل النزاع مع تركيا".

وأضاف كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أنه على هذا الأساس يتم حل الخلافات بين الدول التي تشعر بتحمل المسؤولية، وعلى هذا الأساس أيضا فإننا نسترشد بالقانون الدولي وعلى هذا الأساس فإن منطقة البلقان وشرق المتوسط من الممكن أن تكون أماكن للسلام ومناطق للاسقرار.