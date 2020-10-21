صلاح عبدالله يروي كواليس آخر زيارة لـ"ممدوح وافي": فكرناه بفضله علينا

استعاد الفنان صلاح عبدالله ذكريات الأيام الأخيرة من حياة الفنان الراحل ممدوح وافي، الذي توفي بعد صراع مع المرض عام 2014.

وكشف عبدالله كواليس زيارته الأخيرة للفنان الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلاً: "ومن 16 سنة ويومين رحت أنا وأحمد آدم نزوره في المستشفى، وإحنا عارفين إنه خلاص، واتفقنا مع الصديق الجدع المخلص محمد أبوداوود الذي لازمه طوال فترة مرضه نمسك نفسنا قدامه ومانعيطش، ونحاول نفرفشه ونفكره بفضله علينا، وأحلى وأظرف الأوقات التي جمعتنا".

وأضاف: "ممدوح مادناش فرصة وهوه اللي اتكلم، وقال بصوت يصعب عليا وصفه مبسوط وفخور بنجاحكم قوي، وحكالنا مسرحية عاجباه، وإنه نفسه يعملها معانا، ولو ماقدرش يمثل فيها يخرجهالنا".

وتابع: "هنا بقى انفجرت دموعنا قائلين: إن شاء الله يادوحة ياريت يا ممدوح ياريت، واحتوانا أبوداوود ربنا يبارك في عمره وصحته وجدعنته، وخرجنا من الأوضة وهوه بيطبطب علينا.. أرجوكم الفاتحة والدعاء".

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمزمع انعقاد دورته الـ36 في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، قد أعلنت تكريم صلاح عبد الله عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن الفنان صلاح عبد الله يستحق التكريم نظرا لأنه قدّم العديد من الأعمال السينمائية المهمة على مدار مشواره الفني، كما نجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور من مختلف الأعمار في كل الأعمال التي يشارك بها، بالإضافة إلى قدرته على تجسيد العديد من الأدوار المتنوعة التي نالت إعجاب جميع الفئات العمرية.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التكريم إصدار كتاب عن حياته الفنية يكتبه الكاتب الصحفي زين العابدين خيري وأهم المحطات السينمائية في مشواره الفني.

من جانبه أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالتكريم من قبل مهرجان عريق كالإسكندرية السينمائي، وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي فإنه يرى أن التكريم بمثابة تقدير كبير له وهذا ما يمنح أي فنان القدرة على مواصلة العطاء والبقاء في قمة النجاح الفني لشعوره بأن ما يقدمه له مردود كبير وهو حب الجمهور.

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله له اهتمامات أخرى بجانب التمثيل، حيث يحرص على كتابة الشعر، وقد بدأت انطلاقته الحقيقية ومعرفة الجمهور به من خلال مسلسل "سنبل بعد المليون"، بينما كان من أشهر أدواره مسلسل "ذئاب الجبل" مع الفنان أحمد عبد العزيز، وتوثقت علاقته بالسينما وقدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين النجوم، بدءًا من فيلم "الرغبة" مع نادية الجندي، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع المخرج داود عبد السيد، حيث حصل من خلال هذا الدور على جائزة أحسن ممثل من جمعية الفيلم وجائزة المهرجان القومي للسينما.