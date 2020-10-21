دعم مادي لـ600 ألف سيدة.. 10 إجراءات من الدولة لمساندة الفقراء

دعمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفقراء والمحتاجين في خطة العام المالي الحالي بـ10 مبادرات في مجال التضامن الاجتماعي.

وكانت مصادر حكومية مسؤولة، قالت لـ"الوطن" إنّ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف تقديم دعم نقدي لـ11.8 مليون مواطن تحت خط الفقر.

وأضافت المصادر، أنّ الحكومة تستهدف استفادة 2.95 مليون أسرة فقيرة بالدعم النقدي، إضافة لوصول عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي ممن لهم بطاقات تموينية إلى 2.48 مليون أسرة.

رغم أزمة كورونا.. الحكومة تواصل جهود الحماية الاجتماعية

وشددت المصادر على أنّ خطة الحكومة في هذا الصدد، تأتي رغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر، شأنها شأن باقي دول العالم بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ الحكومة تضع تحسين أحوال وظروف المواطنين الفقراء نصب أعينها.

ولفتت المصادر إلى أنّ جهود الحكومة المصرية للحماية الاجتماعية، لا تتركز فقط على الفقراء، لكن إجراءات لحماية الطبقة المتوسطة.

وتتضمن الإجراءات في ملف "التضامن الاجتماعي"، ما يلي:

1. زيادة دعم برنامج مساعدات تكافل وكرامة لموجه لكبار السن بقيمة 100 جنيه.

2. الدعم النقدي لما يقرب من 625 ألف سيدة معيلة من مطلقات وأرامل وزوجات سجناء، أو امرأة مهجورة.

3. دعم كبار السن في ركوب وسائل النقل بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.

4. دعم المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب.

5. دعم ذوي الإعاقة البصرية، و2000 سماعة لذوي الإعاقة السمعية.

6. دعم أبناء الأسر الأولى بالرعاية بـ100 ألف شنطة مدرسية.

7. دعم المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة.

8. دعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة.

9. توفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط.

10. توفير فرص عمل من المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي المشروط.