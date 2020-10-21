"الشباب والرياضة" بالقليوبية تطلق مبادرة القراءة للجميع بمكتبات متنقلة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق مبادرة القراءة للجميع من خلال تواجد المكتبات المتنقلة بمراكزالشباب على مستوى المحافظة في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومكتبة مصر العامة ، وبالتعاون مع مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة

تنطلق المبادرة إيماناً بالدور المجتمعي لمراكز الشباب والاهتمام بشتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية لما لها من أهمية كبرى في بناء الإنسان المصري السوى علما وخلقا وابداعاً.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع تقليص عدد أيام الدراسة بالمدارس والمساهمة في تطوير ثقافة الشباب والطلائع بإتاحة الكتب في المراكز من خلال المكتبات المتنقلة، وزيادة وعي أبنائنا بأهمية القراءة ودورها في تكوين الشخصية .

تنطلق المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

في وقت سابق انطلقت أولي فاعليات مبادرة "مصر الجميلة" في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد خلال الشهر بشكل مختلف ومميز و تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

شارك في المبادرة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ووكلاء المديرية حيث إنطلقت الفاعليات من مركز شباب قلما بقليوب لتشجير وتجميل شوارع قلما، ومركز شباب 15 مايوم بشبرا الخيمة.

تضمنت المبادرة اعمال نظافة عامة و رفع المخالفات والقمامة ، وزراعة شجيرات صغيرة بجانب اعمال تعقيم وتطهير للمركز والشوارع المحيطة والمناطق الحيوية بأماكن التنفيذ بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بالجمعيات الفتيان و الجوية والبحرية والمرشدات ، بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر.

تهدف المبادرة لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى، وإحياء لذكرى الانتصار، بتحقيق انجازات على أرض الواقع، و تستمر مراكز شباب الجمهورية فى العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط بل والتطوعية.

تأتي المبادرة برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، وبتوجيهات الدكتورمحمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، وإشراف عام من معتز بالله سليمان مدير ادارة الشباب بديوان المديرية.

وأشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى، وإحياء لذكرى الانتصار، بتحقيق انجازات على أرض الواقع ، وتستمر مراكز شباب الجمهورية فى العطاء لتكون مراكز خدمة مجتمعية وليست لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية فقط بل والتطوعية بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجولات بالجمعيات الفتيان و الجوية والبحرية والمرشدات بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر .