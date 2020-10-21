بعد التحذير من زيادة الإصابات.. "الصحة": مستعدون للموجة الثانية لكورونا

"مش عاوزين نضطر في مرحلة ما نشوف إيه الإجراءات اللي هناخدها، وهيكون لها تداعيات سلبية على أكل عيشنا وشغلنا واقتصادنا، السيناريو البديل في غاية الخطورة" هكذا علق الدكتور مصطفى مدبولى على زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من خلال اطلاعه على التقارير الواردة من وزارة الصحة والتوقعات بزيادة الأعداد فى فصل الشتاء.

وبدورها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعداد الوزارة لاستقبال فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 45 مستشفى ضمن مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، وجار تطوير باقي المستشفيات.

وأوضحت "زايد" فى تصريحات صحفية لها أن تلك المستشفيات كانت حائط الصد الأول بالتعاون مع مستشفيات العزل لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى زيادة قدرة المعامل لـ61 معملاً على مستوى الجمهورية بقدرة تشغيلية حوالي 30 ألف عينة يوميًا، كما تم زيادة المقاعد بالخط الساخن من 500 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية، لسرعة الاستجابة والرد على استفسارات وبلاغات المواطنين بشأن فيروس كورونا.

ووجهت وزيرة الصحة مجموعة رسائل للمواطنين أهمها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن مترين، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وعدم المصافحة عند اللقاء أو التقبيل أو الأحضان، ولافتة الى الحوامل وكبار السن عدم الخروج من المنازل إلا فى الضرورة القصوى للحفاظ عليهم وأنهم أكثر فئة عرضة للإصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.