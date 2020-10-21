 BMW توضح خطوات تفعيل مسجل القيادة الاختيارية بنظام "BMW7"

أعلن المصنع الألماني للسيارات الفارهة والعلامة التجارية الرائدة في قطاع السيارات العالمي عن نظام التشغيل BMW7 والذي بدأ استخدامه في العام 2018 بسيارات الفئة السابعة من سيارات BMW.

وخلال السطور التالية قائمة بخطوات استخدام مسجل القيادة الاختيار (BMW Drive Recorder) لحفظ ما يصل إلى 10 تسجيلات فيديو قصيرة لبيئة السيارة من أجل توثيق ظروف المرور أو وقوع حادث على سبيل المثال.

وحسب فيديو توضيحي نشرته الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، أوضحت خلاله خطوات تفعيل مسجل القيادة الاختياري، وكاميرات الرؤية المحيطية من المعدات الاختيارية Parking Assistant Plus.

وأوضحت الشركة (ابحث عن برنامج BMW Drive Recorder بالانتقال إلى "التطبيقات" ، "التطبيقات المثبتة" ، "مسجل القيادة"، لتنشيط برنامج BMW Drive Recorder لأول مرة ، عند تحديد "الإعدادات" ، ستجد أيضًا مساعد إعداد يمكنك الوصول إليه في أي وقت، و يرجى تحديد المربع "التسجيل مسموح به" لتمكين مسجل محرك الأقراص) .

وأضافت الشركة خلال شرحها للخطوات (حدد مدة التسجيل قبل المشغل بحد أقصى 20 ثانية ، وفي "اختيار الكاميرا" يمكنك تحديد الكاميرات المفضلة لديك المستخدمة للتسجيل، حدد "نوع التسجيل" المفضل؛ باستخدام Widget على شاشتك الرئيسية أو عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر Panorama View. يعني تلقائيًا أن التسجيل يبدأ تلقائيًا إذا اكتشفت أجهزة استشعار السيارة حالة حادث).

وأشارت إلى أنه في تطبيق BMW Drive Recorder :(انقر فوق "التسجيلات المحفوظة" للعثور على تسجيلاتك مع معلومات إضافية عن التاريخ والوقت ومعاينة لحالتك المسجلة، ويمكن تشغيل مقاطع الفيديو المحفوظة وتصديرها وحذفها اعتمادًا على بلدك، تحتوي مقاطع الفيديو المصدرة أيضًا على بيانات إضافية لتسجيلك، مثل الموقع والسرعة، ومن أجل سلامتك الخاصة لا يظهر التسجيل إلا على شاشة المعلومات المركزية عندما تتحرك السيارة أبطأ من 5 كم / ساعة.