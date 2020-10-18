BMW تحتفل بإنتاج 200 ألف سيارة من "i3"

صُنفت "bmw i3" ضمن أفضل 10 سيارات كهربائية مبيعًا على مستوى العالم، وأعلنت الشركة البافارية الألمانية "bmw"، إن الإنتاج التراكمى للطراز الكهربائي "i3" وصل إلى 200 ألف سيارة.

وبدأ إنتاج "i3" في عام 2011، وهى أول سيارة كهربائية بالكامل تنتجها المجموعة الألمانية "bmw"، وخرجت السيارة رقم 200 ألف من خط الإنتاج في 15 أكتوبر الجاري فى صمت كالعادة، وبطلاء أسود لامع "ميتاليك"، ولمسات من "BMW I Blue" لعميل من ساكسونيا، وسيتم تسليمها خلال أيام معدودة.

وحققت الشركة في 2019 مبيعات بلغت 150 ألف سيارة، وباعت الشركة البافارية حتى الآن أكتر من 600 ألف سيارة تعمل بالكهرباء، معظمها "هايبرد" وبذلك تشكل مبيعات "bmw i3" ثلث مبيعات الشركة من السيارات التي تعمل بالكهرباء، وما زالت تتمتع بطلب قوى ومتزايد بالرغم من أزمة كورونا.

وتعمل "bmw" على مشروعات أخرى كهربائية بالكامل وفقًا لخطة جديدة، وطُرحت في الأسواق مؤخرًا النسخة الكهربائية من أكثر "SUV" مبيعًا لدى "BMW"، وهي "BMW IX3" النسخة الكهربائية من "X3".

ولكن مع انتشار السيارات الكهربائية المتزايد، أصبح لا يُعتمد عليها حتى الآن بشكل كامل، وذلك بسبب وجود بعض العيوب التي قد تسبب مشاكل تؤدى لحريق السيارة، حيث استدعت شركة "BMW" أكثر من 26.900 سيارة بسبب وجود خلل فى البطاريات الكهربائية قد تسبب نشوب حريق فى السيارة.

وقالت الشركة أيضًا، إن السيارات التي بها هذه المشكلة صُنعت بين 20 يناير إلى 18 سبتمبر الماضيين، ومعظم السيارات موجودة في أوروبا.

ووُجدت أيضًا مشاكل تتعلق بالبرمجة فى سيارات "بوليستر" الكهربائية، ومشاكل في تعليق سيارات "تيسلا"، وفي تقفيل زجاج السيارات.