حظك اليوم الخميس 22-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء قدرتهم العالية على التكيّف مع شتّى الظروف والمواقف مهما كانت صعوبتها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

غم الضغوط والخلافات؛ تتمتع اليوم بطاقة عاطفية رائعة تساعدك على الاقتراب ممن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.