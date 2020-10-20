حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يحب الثرثرة وشديد القلق، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.