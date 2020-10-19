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محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 19-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 19 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يعرف عن مولود برج الجوزاء قدرتهم العالية على التكيّف مع شتّى الظروف والمواقف مهما كانت صعوبتها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

ادرس جيدا خطواتك إذا كنت مقدما على شراكة ولا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للبحث عن الصحبة الصالحة، فقط انتبه لأنك قد تبالغ في طلبك للمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

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