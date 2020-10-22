الكهرباء تطرح خدماتها في دليل للجماهير.. تعرف عليها

أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، دليل الخدمات الجماهيرية، يتضمن قائمة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكون الدليل من العديد من الخدمات، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية، وهي:

- تركيب عداد قانونى لأول مرة

- تركيب عداد بدل تالف

- تغيير اسم صاحب العداد

- استبدال عداد بقدرة أكبر

- جدولة مديونية على أقساط شهرية

- توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية القانونية والاستثمارية والمبانى غير القانونية

-توصيل تيار مؤقت

- تغيير نوع النشاط

- شحن كارت عداد مسبوق الدفع

- واستخراج بدل فاقد للكارت

- تلقى بلاغات الشكاوى والأعطال

- إتاحة الخدمات إلكترونيًا على البوابة الموحدة للحكومة المصرية

- ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد

تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تطوير مراكز الخدمة وميكنة الخدمات حيث بلغ عدد مراكز الخدمة التي تم تطويرها للعمل بنظام الشباك الواحد بشركات توزيع الكهرباء 461 مركزًا من إجمالي 466 مركزًا وذلك عن طريق ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات المطلوبة من المواطنين، بما يتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة من أي شباك.

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات.

محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

محافظة مطروح "شركة البحيرة".

محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".

محافظة كفر الشيخ "شركة شمال الدلتا".

محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

محافظة بورسعيد "شركة القناة".

محافظة الوادي الجديد "شركة مصر الوسطى".

محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

محافظة الشرقية "شركة القناة".

محافظة شمال سيناء "شركة القناة".