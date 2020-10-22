السبت.. بدء عرض أولى حلقات حكاية "لازم أعيش" لجميلة عوض

تقرر بدء عرض أولى حلقات حكاية "لازم أعيش"، من بطولة الفنانة جميلة عوض على قناة DMC، ابتداءً من السبت المقبل 24 أكتوبر، كما يتم أيضا عرضه على منصة "Watch It"، وتعد تلك الحكاية الأخيرة والختامية من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والمسلسل من إنتاج شركتي سينرجي وأروما.

وتأتي حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم الأحمدي، ومن بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، والحكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا" قصصه المأخوذة من أحداث واقعية والتي يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري، منها نظرة المجتمع الشرقي للمرأة وكفاحها المستمر لتحقيق ذاتها وتمكينها في سوق العمل، والوصول إلى علاقة سوية مع الرجل.

يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي بدأت الفنانة جميلة عوض تصوير أحدث أعمالها في الدراما التليفزيونية بمسلسل أبيض وردي والذي يشاركها البطولة جميلة ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف.

يعد مسلسل "أبيض وردي" هو ثاني عمل مشترك بين جميلة ونجلاء بدر حيث إنها كانت تجسد دور الأم في مسلسل "جريمة شغف" ولحسن الحظ أيضا أن نجلاء بدر تقوم بنفس الدور.

وأعربت جميلة عن سعادتها بأول يوم تصوير لها مع هذه الصحبة الشبابية الرائعة والذي يتم تصوير أحداثه الآن في الجامعة الأمريكية وتتمنى جميلة أن ينال المسلسل النجاح المطلوب وأن يحظى على إعجاب الجمهور لأنه يناقش قضية اجتماعية هامة لم يتم تناولها دراميا من قبل رغم أنها تمس شريحة كبيرة من المجتمع يشكل مباشر.

مسلسل أبيض وردى من تأليف نجلاء الحديني واخراج مريم أحمدى وانتاج شركة اروما استوديوز وبطولة جميلة عوض ونجلاء بدر واحمد خالد صالح وخالد انور وسلمى ابو ضيف.