تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير.. قيمتها 200 ألف جنيه كحد أدنى

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، إذ تمنح هذه الجائزة سنويًا، لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا فى مجالات الثقافة والفنون.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل جائزة المبدع الصغير وقيمة الجائزة على النحو التالي:

- تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يجاوز سنه 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:

1- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ 200 ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون.

2- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

3- منح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.

يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة الآتي

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4. ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

وكان الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إنّ مثل هذه الجوائز تعمل على التأسيس لقوى ناعمة منذ مرحلة الطفولة، كما أن جائزة المبدع الصغير لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية العملاقة التي تنفذها الدولة.

ويستهدف المشروع الجديد التزام من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، وذلك تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، وتقدر قيمة الجائزة بـ200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون.