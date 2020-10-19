الأعلى للثقافة: جائزة "المبدع الصغير" لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية

كشف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تفاصيل جائزة المبدع الصغير التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، حيث هنأ الوسط الثقافي بتصديق الرئيس على جائزة المبدع الصغيرالذي يعكس اهتمام الدولة بالطفل والشباب.

وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مثل هذه الجوائز تعمل على التأسيس لقوى ناعمة منذ مرحلة الطفولة، كما أن جائزة المبدع الصغير لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية العملاقة التي تنفذها الدولة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إلى أن الجائزة تُمنح للأطفال بحد أقصى 18 عامًا، مضيفا أن هناك لجنة عليا ستختص بتحديد أفرع الجائزة وشروط المسابقة.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.