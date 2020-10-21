"الري": اتخذنا إجراءات عديدة للتعامل مع الأمطار والسيول

قالت إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات المبكرة للتعامل مع الأمطار والسيول، حيث يتم تطهير المصارف، ومخرات السيول، والتأكد من عمل وحدات الطوارئ.

وأضافت "السيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الوزارة أطلقت إنذارات عديدة للتعامل مع الأمطار هذا الأسبوع، لافتة إلى أنهم يركزون في عملهم على كمية الأمطار ومواقعها.

وتابعت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن المطر سيكون معتادا في السواحل الشمالية الغربية، وهي المناطق التي يكون فيها عادةً أمطار أكثر من القاهرة الكبرى.

وكانت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اعتدال الطقس وعدم سقوط أمطار على المحافظات مثل القاهرة، رغم تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد عن بدء موجة اضطراب طقس يصاحبها تساقط أمطار، تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

ووفقًا لتصريحات سابقة للدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ موجة الطقس السيئ المنتظر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة ليست قوية، وهي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الطبيعية، وتعتبر أولى الموجات في فصل الخريف، مضيفًا أنّها ليست مثل الموجة التي حدثت في أكتوبر 2019، والذي سماه البعض "منخفض حمادة".

وأكد أنّ الموجة بدأت بالفعل يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الأحد، وتصل إلى ذروتها أيام الجمعة والسبت والأحد، مؤكدا أنّ سقوط الأمطار سيكون في بعض المدن فقط.

وأوضح أنّ التقلبات الجوية طبيعية ومناسبة لفصل الخريف، وأنّ تغير حالة الطقس بداية من الخميس يرجع لوجود مرتفع جوي على سطح الأرض يجلب رياحًا شمالية شرقية محملة بكميات من الرطوبة وبخار الماء، يتزامن معها كتلة هوائية باردة، ووجود هذه الحالة في عمود الهواء يزيد احتمالية تساقط الأمطار على شمال البلاد.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، نصح مدير مركز التنبؤات الجوية، باستمرار ارتداء الملابس الخريفية، إذ إنّ الانخفاض لا يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومع ذلك يجب أن يكون هناك حذر من نوعية الملابس خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، والأولى من الصباح.

مركز التنبؤ بالفيضان يحذّر المواطنين

وعلى صعيد آخر، طالبت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ بالفيضان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار، التي قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والتي قد تؤدي إلى سيول.

ووفقًا للخريطة المعلنة من المركز، فاحتمالية سقوط أمطار غزيرة ستكون يومي 23 و24 أكتوبر، الجمعة والسبت المقبلين، على السواحل الشمالية الغربية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري والقاهرة.