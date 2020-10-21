لو معندكش دخل.. كيف تحصل على المساعدات الشهرية للأسر الأكثر احتياجا؟

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وبشكل الخاص الأسر الأكثر احتياجا، وتوفر لهم العديد من المساعدات الضمانية والعينية، لإعانتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الشروط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات الاستثنائية الضمانية ومساعدات منح الزواج من وزارة التضامن، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

الشروط المطلوبة للحصول على مساعدات وزارة التضامن

- تقديم طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.

- يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية بإلحاق وحضور أبنائهم فى المراحل التعليمية، والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.

الإجراءات المطلوبة للحصول على مساعدات التضامن

- تقديم طلب الحصول على المساعدة.

- استيفاء البيانات بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقاً به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات التضامن

- بطاقات الرقم القومي.

- مستندات تثبت درجة القرابة ومصدر الدخل.

- مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.

إجراءات الحصول على منحة الزواج

- على الراغبة في الحصول على منحة الزواج التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- طلب صرف منحة الزواج.

- تقديم المستندات المطلوبة والتي تتمثل في:

1- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

3- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.

الشروط المطلوبة لاستحقاق منحة الزواج

- أن تكون طالبة المنحة من المستحقين للمعاش.

- أن تكون طالبة المنحة لم تحصل على منحة الزواج من قبل.

- يكون الحد الأدنى للمنحة 200 جنيه.

- تُحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- تسقط منحة الزواج أو القطع في حال عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة عشر سنة من تاريخ استحقاقها.