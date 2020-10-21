"التضامن" تجيب.. من المسئول عن تسمية الأطفال مجهولي النسب؟

قالت اللواء دكتور هبة أبوالعمايم، مستشارة وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن النيابة تستدعى مفتش الصحة لتسمية الطفل المعثور عليه، بعد عمل محضر شرطة، مشيرة إلى أن الأطفال حديثي الولادة يتم اتخاذ قرار بإيداعهم بأحد مراكز الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية، لتلقى التطعيمات والرضاعة، وخلافه.

مكتب الصحة يتولى مسئولية التسمية من خلال النيابة

وأضافت أبوالعمايم، لـ"الوطن"، أنه فى حال إذا كان الطفل يبلغ من العمر عامان يتم تسميته فى المحضر، ووكيل النيابة يصدر قرار بإيداعه بأحد مؤسسات الأسرة والطفولة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، منوهة إلى أن الشرطة لم تعد تتولى مسئولية تسمية الأطفال، فالشرطة دورها عمل محضر ورفعه للنيابة العامة، ومكتب الصحة من خلال النيابة يتولى مسئولية التسمية.

دمج 24 ألف حالة طفل من الشارع في 13 محافظة

من جانبه، قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم دمج 24 ألف حالة طفل من الشارع في 13 محافظة، بخلاف دمج 420 حالة من الكبار بلا مأوى بالشارع.

وأضاف يوسف لـ"الوطن"، أن البرنامج يعمل فى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد"، مشيرا إلى أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون أعمالا بسيطة مثل بيع المناديل أو الورد وخلافه، بجانب المتواجدين مع أسرهم فى الشارع.

وأكد مدير أطفال بلا مأوى، أن الهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.

وناشد المواطنين الاتصال والإبلاغ عن تواجد أى طفل أو مسن بلا مأوى بالشارع، إلى جانب خريطة عمل الوحدات المتنقلة لفرق العمل، نستجيب لأى بلاغ بصورة عاجلة.