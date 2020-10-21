إيطاليا تفرض حظر التجوال في إقليم لومبارديا للسيطرة على كورونا

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا، أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، وحاكم الإقليم أتّيليو فونتانا، وقعا اليوم الأربعاء، على مرسوم حظر التجوال الليلي في الإقليم، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحًا، ويسري مفعوله اعتبارًا من غد الخميس، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويستثني المرسوم التحركات التي يتطلبها العمل أو حالات الضرورة أو لأسباب صحية، ويظل ساريا المفعول حتى 13 نوفمبر المقبل، حسبما أوردت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ويأتي التوقيع على المرسوم بعد ورود أنباء عن رفض زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني، للحظر الليلي.

وأعلن "سالفيني" الأسبوع الماضي، رفضه لفرض حظر التجوال الليلي على المستوى الوطني، قائلًا: "حظر التجوال يُفرض في أوقات الحرب، ولا أعتقد أن الفيروس يخلد للنوم في الساعة 9:30 مساءً".

وأعرب زعيم حزب الرابطة المعارض عن أمله في عدم التفكير في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيتسبب في كارثة بالنسبة لإيطاليا ليست على المستوى الاقتصادي فقط، بل أيضًا كارثة على المستوى الثقافي والاجتماعي.

وكان أقليم "لومبارديا" بمثابة النقطة الساخنة الأكثر تعرضا للإصابة بكورونا في إيطاليا خلال الموجة الأولى.