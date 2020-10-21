العرابي يستعرض أهمية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن التجمع الثلاثي المصري القبرصي اليوناني، بدأ نتيجة رؤية استراتيجية بحيث تكون العلاقة بين 3 دول متميزة، موضحًا أن قمة قبرص اليوم استكمالًا لمشوار من الاجتماعات على مدار 6 سنوات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأوضح أن القمة الثلاثية بها تأثير إيجابي على الجميع فى الفترة المقبلة، فمصر منذ البداية وهى تتحدث عن المشكلات التى تواجه الدول مثل، عدم احترام القانون الدولى والمعاهدات، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية وقضية اللاجئين، وما يحدث فى سوريا، "تركيا ما زالت تقوم بعمل مشكلات بالمنطقة، والجميع يتمنى توقيع عقوبات عليها، وأتوقع تطبيق عقوبات جديدة عليها الفترة المقبلة".

وأضاف "العرابي"، أن مصر لديها بوصلة واضحة في التعامل مع الأزمات الإقليمية على عكس دولة أخرى لديها الكثير من البلطجة، مثل اللاجئين ودعم الإرهاب والتدخل في الشؤون السورية والليبية وغيرها، موضحًا أن تركيا تعلم أنها لا تستطيع الدخول في مواجهة عسكريًا في حلف الناتو، كما أن تركيا تستمر في استقبال هزائم ولطمات.

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن فقدان التنقيب في شرق البحر المتوسط، هزيمة تكتيكية بالنسبة له، والحديث عن التنقيب في البحر الأسود، مجرد تصريحات سياسية من جانبه، وليس له أساس علمي، موضحًا أن المعارضة التركية لا تقوى عن البحث عن عملية ديمقراطية، في ظل ممارساته الديكتاتورية والقمعية المستمرة داخل المجتمع التركي، وبالتالي المعارضة تخشى سياسته القمعية.