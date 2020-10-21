كانت بـ9 جنيه بس.. رحلة صعود أسعار السجائر الـ"كيلوباترا" في 5 سنوات

ارتفعت أسعار السجائر"كليوباترا" بنسبة 100% تقريبا في غضون 5 سنوات فقط عندما كان سعرها قبل فبراير 2015 لا يزيد على 9 جنيهات للعبوة، وبعد قرارات الزيادات الأخيرة سجلت 18 جنيها للعبوة الواحدة.

واليوم رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر صنف المونديال إلى 20 جنيها في بيان رسمي ارسلته إلى البورصة المصرية.

"الوطن" ترصد رحلة صعود أسعار السجائر خلال 5 سنوات مضت منذ عام 2015 وحتى أكتوبر 2020.

وفي فبراير 2015، أصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر وبعد القرارسجلت أسعار "مارلبوو، ميريت، كينت، دانهيل، دافيدوف وكاميل" 23 جنيهًا، وبلغت أسعار "L.M وروثمان وونستون" 16 جنيها في حين سجلت أصناف "نيكست وبى. إس" 15 جنيها، و"فايسروي" 13 جنيها، و"روثمان 10 سجائر" 8 جنيهات بينما سجلت أصناف "كيلوباترا جولدن، لايت، فلوريدا، مونديال، بلمونت، بوسطن، هوليود، كابتول" 9 جنيهات لكل عبوة في حين سجلت أسعار "كليوباترا بوكس" بمختلف أنواعها، 9 جنيهات، و"كليوباترا بلاك ليبول" 13 جنيهًا، وسجلت "سوبر ستار وكليوباترا بوكس كوين" 10 جنيهات.

وبعد عام، ارتفع سعر "كليوباترا" من 8.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، وسعر "كليوباترا سوبر" من 10جنيهات إلى 12.5 جنيه وسجلت "بوسطن، لايت، بلومنت ومونديال" نحو 12 جنيهًا، وسعر "كليوباترا بلاك" 16 جنيهًا.

أما عام 2017 فكان الأكثر ضررا علي المدخنين حين ارتفعت أسعار السجائر بجميع أنواعها 4 مرات في عام واحد عندما بدأت الزيادة الأولى في فبراير من نفس العام ورفعت " الشرقية للدخان" أسعار سجائر أصناف "بوكس" 75 قرشا، و"ويست" 50 قرشا لترتفع أسعار سجائر صنف "كيلوباترا بوكس" أبيض من 12 جنيها إلى 12.75 جنيه، و"ويست" أحمر وأزرق من 14.5 جنيه إلى 15 جنيهًا وقبل أن يمر شهر أعلنت الشركة في مارس 2017 زيادة أسعار "كليوباترا بوكس" الأحمر والأزرق 75 قرشا، ليصبح سعرها 12.75 جنيه.

وجاءت الزيادة الثالثة في يوليو من نفس العام عندما أعلنت الشركة زيادة سعر "فايسروي ولايت" من 17 جنيها إلى 18 جنيها، و"فايسروي فلتر" من 17 جنيها إلى 18 جنيها.

وقبل أن يسدل عام 2017 ستاره وافق مجلس النواب على زيادة جديدة، وسجلت الضريبة 350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها على 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعرها على 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعرها على 30 جنيها.

وفي أغسطس من العام التالي 2019 قررت "إيسترن كومبانى" زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة لتسجل أسعار سجائر مونديال بأنواعها 17.5 جنيها وسجائر بلاك ليبول 23 جنيها و كليوباترا بوكس 17 جنيها و كليوباترا كوين سوفت 16 جنيها و كليوباترا السوبر 18 جنيها و ميريت ازرق واصفر 42 جنيها.و" ال إم" 29 جنيهًا وجولدن ويست 22 جنيها و سجائر بوسطن – لايت – بلمونت 17.5 جنيها و مارلبورو (ريد – جولد) 39 جنيها و مارلبورو ميديم 35 جنيهًا.كينت ودافيدوف 37 جنيهًا و دانهيل 40 جنيهًا وكاميل 34 جنيهًا و لاكى سترايك 29 جنيهًا وروثمان وجولواز وونستون 27 جنيهًا ونكست وبى اس 25 جنيهًا و بال مال وفايسرى 24 جنيهًا .

وفي فبراير الماضي قررت "الشرقية للدخان" زيادة أسعار السجائر بقيمة جنيه واحد على مختلف الأصناف الموجودة فى السوق.- اليوم 21 أكتوبر 2020 أعلنت "الشرقية للدخان"، زيادة صنفين من أسعار السجائر لتصبح السجائر مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 20 سيجارة بـ 20 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه بينما رفعت سعر عبوة "مونديال سويتش" 20 سيجارة من 18.5 إلي 23 جنيهاً بزيادة 4.5 جنيه للعبوة.