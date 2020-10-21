تطوير شبكة الكهرباء لـ75 قرية في شمال الصعيد

وجه الدكتورمحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا.

وقال شاكر، أن خطة التطويرلشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

وتقوم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء لـ75 قرية بنطاق عمل الشركة منها 8 قرى تابعه لمحافظة المنيا، و60 قرية بمحافظة أسيوط و7 قرى لمحافظة الوادى الجديد.

وقامت محافظة المنيا بسداد 27.6 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعة للمحافظة والانتهاء من تطوير قرى "أولاد الشيخ، الشيخ مسعود، المغربى، شيبه، زعبره، الشيخ عباده".

وقامت محافظة أسيوط بسداد 20.8 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعة للمحافظة والانتهاء من تطوير قرى "شقلقيل، الشنابله، العطيات، عرب العطيات، أولاد بدر، القصر، الكلابات، الاقادمه، الطوابيه"، إضافة إلى تنفيذ استثمارات بتمويل من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتكلفه قدرها 5.2 مليون لـ4 قرى بمحافظتي المنيا وأسيوط وهى قرى "باخوم والعزازية ومجريس" بمحافظة أسيوط، وقرية أولاد الشيخ بمحافظة المنيا.

ومن المستهدف تنفيذ مشروعات تطوير بالقرى التابعه لنطاق الشركة بمبادره "حياة كريمة" بمبلغ 25 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 بتمويل ذاتى من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بخلاف ما سيتم اعتماده لهذه القرى من المحافظات المعنية.