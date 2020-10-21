"المهندسين": فوز 62 عضوا بوحدات سكنية في التجمع الخامس

قالت نقابة المهندسين، إنه قد فاز62 مهندسا بوحدات سكنية بالتجمع الخامس، وذلك خلال القرعة العلنية التي نظمتها النقابة العامة صباح اليوم الأربعاء، لتخصيص الوحدات التي تمتلكها النقابة بالتجمع الخامس.

وأوضحت النقابة في بيان لها منذ قليل، أن الوحدات المطروحة في القرعة مقامة داخل كومباوند متكامل المرافق، على مساحة 44.5 فدان، بتقسيم منطقة الإمتداد الشرقي للمستثمرين بالقاهرة الجديدة، بالقرب من الجامعة الأمريكيةـ وتتراوح مساحاتها بين 130 و185 مترا.

وتابع البيان: تمت القرعة بشفافية كاملة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، تحت إشراف لجنة نقابية برئاسة المهندس أحمد المصري، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، والمهندس فاروق الحكيم، رئيس لجنة المهندسين الإستشاريين، مقررا، وعضوية المهندس أحمد سويلم، مدير إدارة الإسكان بالنقابة، ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية بالنقابة العامة للمهندسين.

وأكدت النقابة أنه من المقرر طرح 176 وحدة سكنية بالتجمع الخامس خلال قرعة علنية ثانية يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة الوحدات السكنية بالتجمع الخامس التي شهدتها النقابة اليوم، هي الثالثة من نوعها التي تتم خلال الاسبوع الجاري، حيث شهدت النقابة يوم السبت الماضي قرعة علنية لتخصيص 302 وحدة سكنية بمنطقة جنوب الأحياء بـ 6 أكتوبر.

فيما شهدت يوم الإثنين الماضي قرعة علنية لتخصيص 89 وحدة سكنية بالحي التاسع بإسكان العبور، وأشارت النقابة في بيان سابق لها إلى أن وحدات النقابة موزعة على 40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 إلى 80 مترا، والسداد على 6 سنوات.

وتابع: وهو ما يجعلها الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها بالمنطقة، التي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، وموقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق مياه وكهرباء وصرف صحي.