"نقابة المهندسين" تعقد مؤتمرا عن الاستثمار والتطوير العقارى غدا

قالت المهندسة إيمان العجوز، رئيس لجنة الإعلام بنقابة القاهرة الفرعية، إن النقابة برئاسة المهندس الإستشارى هشام أبوسنة، سوف تعقد مؤتمراً كبيرا تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، غداً الأربعاء "بعنوان الاستثمار والتنمية والتطوير العقارى بين الواقع والمأمول ".

وأشارت العجوز، بحسب بيان لنقابة المهندسين، إلى أن المؤتمر سوف يناقش محاوره من خلال جلستين، يدير إحداها الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة مهندسي الإسكندرية، والثانية يديرها الدكتور معتز طلبة، رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة العامة.

من جانبه قال المهندس هشام أبوسنة، إن تنظيم المؤتمر يأتى فى إطار تفعيل دور نقابة المهندسين المصرية لدورها كإستشارى أول للدولة فى مجال تخصصها وإيمانا بأن الإسكان أحد أهم المتطلبات التى تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين، وفى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بعد أثر جائحة كورونا، وتأثيرها على سوق العقارات فى مصر، معبراً عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات جادة للتنفيذ على أرض الواقع.

وأوضحت النقابة أن المؤتمر الذى يعقد بفندق تريومف بالتجمع الخامس، يناقش كيفية مواجهة التحديات الحالية فى سوق العقارات والتمويل والاستثمار العقارى وكيفية تضافر الجهود بقطاع الاسكان والمرافق والتمويل العقارى والعاملين بالمجال للنهوض به والعمل معا لمواجهة هذه التحديات.

وتابع بيان النقابة "يسعى المؤتمر لحشد كل الطاقات والامكانيات سعيا لتعزيز القدرة التنافسية والعمل على اللحاق بركب التقدم والرقى، فى عالم تنازع على زعامته العديد من القوى التى اتخذت من التنافس شعاراً وهدفا ولغة حوار".

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية الساعة العاشرة صباحا تمتد لمدة نصف ساعة، على أن يناقش أولى جلساته عدة محاور تتمثل فى عرض موقف الاستثمار العقارى الآن والرؤية المستقبلية له وكيفية اجتذاب رؤؤس الأموال الأجنبية والعربية إلى سوق الاستثمار العقارى المتنوع وكذا قانون الضرائب العقارية ما له وما عليه ، بالإضافة الى وثيقة التامين على مدفوعات المشترين والتمويل العقارى.

وتناقش الجلسة الثانية دور الهيئات الرقابية المختلفة فى رقابة وتنظيم السوق العقارى والتمويل العقارى، وكيفية تضافر جهود قطاع الاسكان والتمويل العقارى للنهوض بالاستثمار العقارى ومعالجة حالات القروض المتعثرة، بالإضافة إلى كيفية استفادة التمويل العقارى من أزمة السيولة الحالية ومعوقات التسويق العقارى المصرى، وكذا دور البنوك والمؤسسات المالية فى دعم تنمية الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية. على أن تختتم فعاليات المؤتمر بجلسة ختامية ومناقشة حرة فى مختلف محاور المؤتمر.