الشعبة المدنية بـ"المهندسين" تناقش أخطاء انهيار المنشآت الخرسانية

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس أحمد رمزى محاضرة بعنوان "انهيار المنشآت .. أخطاء ودروس"، أمس، وحاضر فيها الاستاذ الدكتور مهندس ناصر درويش، أستاذ المنشآت الخرسانية والكبارى بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، وذلك فى إطار تنظيم محاضرات مجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى.

وكشف المهندس أحمد رمزى في بيان صادر عن النقابة، أنه "سوف يتم توزيع شهادات على المهندسين الذين حضروا 5 محاضرات يوم السبت 31 أكتوبر الجارى، بحضور المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس محمود مغاورى، أمين عام النقابة".

وأوضح أن هذا اليوم سيشهد عرض تقديمى لأحد القامات الهندسية عن أعلى برج فى القارة الافريقية بالعاصمة الادارية لمدة 45 دقيقة، والتى ستعد محاضرة، إضافية إلى المحاضرات الـ6، مما سيتيح الفرصة للمهندسين الذين حضروا 4 محاضرات فقط من الـ6، حضور هذا العرض والحصول على شهادة بحضور 5 محاضرات، بالإضافة إلى تكريم المحاضرين".

من جانبه، شدد الدكتور ناصر درويش، على أن مصر ليس بها ظاهرة انهيارات عقارات، كما يطلق البعض لكنها انهيارات محددة، والكثير من الدول المتقدمة بها انهيارات للعقارات تفوق مصر بمراحل، مستعرضاً خلال محاضرته تعريف الانهيار وأنواعه، كما أوضح أن هناك أسباب عديدة ومختلفة قد تؤدي لانهيار المباني بشكل جزئي أ كلي وهذه الأسباب قد تشمل أخطاء فى التصميم أو فى التنفيذ، كذلك عيوب فى المواد، أو نتيجة أحمال زائدة، أو لعدم الصيانة أو لسوء التشغيل، وكذلك نتيجة لوقوع حادثة.

وشدد درويش على أن دراسة الانهيارات تساعد على التعلم وتقييم الموقف والاستفادة من الأخطاء التى أدت للانهيارات لتفاديها مستقبلا، وأن الأهم هو الحفاظ على الأرواح أولا ثم المحافظة على المنشآت.

واختتم أستاذ المنشآت الخرسانية والكبارى بكلية الهندسة بجامعة الأسكندرية محاضرته، بعرض لبعض الحالات الدراسية لانهيارات العقارات، موضحا التحديات التى تم مواجهتها وطرق المعالجة وكيفية التقليل من المخاطر.

وأوضح بيان النقابة أن شعبة الهندسة المدنية نظمت أربع محاضرات سابقة ضمن سلسلة محاضراتها الـ6 المجانية فى مجال المنشآت الخرسانية والكبارى، الأولى عن "حقوق وواجبات المهندس والاستشاري والمقاول بالموقع"، والثانية تناولت "النظم الإنشائية للكباري الخرسانية"، وتناولت المحاضرة الثالثة "فحص المنشآت الخرسانية - حالات دراسية، فيما تناولت المحاضرة السابقة "تطبيقات هندسة القيمة فى المراحل المختلفة بالمنشات الخرسانية ".

ومن المقرر أن يشهد يوم السبت المقبل، عقد المحاضرة السادسة عن "استخدام البلاطات الخرسانية سابقة الاجهاد " يلقيها الاستاذ الدكتور مهندس عمرو على عبدالرحمن.