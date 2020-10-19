صور.. المهندسين تجري قرعة علنية لـ89 وحدة بإسكان العبور للأعضاء

انتهت منذ قليل، إجراءات القرعة العلنية لطرح عدد 89 وحدة "بإسكان العبور بالحي التاسع"، التي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين، بحضور المهندس أحمد المصري، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ورئيس لجنة القرعة وكيل لجنة الإسكان بالنقابة، وعضوية كل من المهندس خالد توكل، مقرر لجنة القرعة عضو لجنة الإسكان وعضو المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس فاروق الحكيم، مقرر ثان لجنة القرعة، ومديري الإدارات القانونية والشئون المالية.

وقال بيان للنقابة، إن إجراءات القرعة شهدت عند افتتاحها تسجيل 223 مهندسًا لشراء 89 وحدة سكنية، التي تم بيعها بالكامل، بمساحات تبدأ من 123م إلى 227م، "وجرت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتنظيمية" بحسب البيان.

وأوضحت النقابة، أن اليوم هو الثاني لإجراء قرعة الإسكان التي أعلنت عنها النقابة، لطرح بيع ثلاث مشاريع إسكان للمهندسين بالقرعة العلنية، حيث شهدت النقابة إقبال كبير يوم السبت الماضي، للمشاركة في قرعة تخصيص 302 وحدة سكنية "نصف تشطيب" بمنطقة جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر، وهي الوحدات التابعة لإسكان النقابة، والمقامة على مساحة 18.5 فدان، بموقع متميز بالقرب من حي البستان ومشروع المستثمر الصغير، وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مول تجاري ومسجد وحضانة.

ولفت البيان، إلى أن وحدات النقابة موزعة على 40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 إلى 80 مترا، والسداد على 6 سنوات، وتابع "وهو ما يجعلها الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها بالمنطقة، التي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، وموقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق مياه وكهرباء وصرف صحي، والعمارات بواجهات متميزة كاملة التشطيب للواجهات والمداخل والسلالم، والمصاعد كهربية، وسوف يتم اجراء القرعة العلنية الثالثة بمشروع التجمع الخامس يوم الأربعاء المقبل".