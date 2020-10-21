اقتصادي يوضح فوائد صندوق كفالة المعلمين: يحقق الأمان لأسرهم

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء صندوق كفالة للمعلمين، وأولى خطواته تحويل نصف مليار جنيه من خزانة الدولة لتوفير مزايا مالية وعينية، وأنه سيكون تابع لمجلس الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم، وتشمل مزايا الصندوق رعاية اجتماعية ومالية للمعلمين.

ولتوضيح مزايا صناديق الكفالة وآلية تشغيلها، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من أي صندوق يتم انشاؤه يكمن في توفير المستلزمات اللازمة والمبالغ الطارئة التي تحتاجها الجهة المستفيدة من الصندوق، دون المساس بأي من بنود الموازنة العامة للدولة.

أضاف "الشافعي" لـ"الوطن"، أن صندوق كفالة المعلمين يهدف إلى مواجهة المتغيرات المتعلقة بالمعلمين في مصر، وتوفير الحماية اللازمة وعمل استفاقة للمعلمين ولوزارة التربية والتعليم من خلال المكافآت والحوافز والبدلات التي تحسن من وضع المعلم المصري حتى يكون راض في عمله.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق كفالة المعليمن يحمي أيضا أسرهم، ويعطي نوع من الضمان والأمان بالنسبة لهم، من خلال توفير ما يحتاجونه من أمور طارئة أو غير طارئة، وتوفير كل ما يحتاجه المعلم المصري، مما يعزز لديهم الشعور بالثقة والعمل بشكل أفضل.

وعن آلية عمل صناديق الكفالة، أوضح، أن جميع الصناديق تكون تحت رقابة الأجهزة الرقابية في مصر وعلى رأسها المديرية المالية التابعة لوزارة المالية، حيث تقوم بمراجعة آليات الصرف والمبالغ التي تم صرفها وأيضًا المبالغ المتاحة، والتحقق من أنها تصرف على الأوجه المنصوص عليها، لتوفير الأمان التام، وهو ما تحرص عليه الدولة الآن في توجيه كل المبالغ المخصص صرفها على الأوجه المخصصة في ذلك.

وخلال الإعلان عن صندوق كفالة المعلمين، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية تضع التعليم والصحة على رأس أولويات المرحلة المقبلة.