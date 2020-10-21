مستشارة بـ"الصحة العالمية": اللقاحات التي وصلت لمرحلة "السريرية" آمنة

قالت الدكتور مها طلعت، مستشار إقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة وضعت إرشادات عامة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وأخذت مختلف الدول تلك الإرشادات وقامت بوضع العقاقير الخاصة للمواطنين وتختلف من دولة لأخرى.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخله لها عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك عدد كبير من الدول تتواصل مع المنظمة عبر الأبحاث المنشورة، وهناك تجارب تخص الدولة نفسها وأخرى عالميا، ويتم توفيرها لكل الدول بشكل دائم، كما أن هناك بروتوكول، موضحة أن هناك أبحاث جديدة أثبتت أن هناك بعض الأدوية التي تم وضعها في بروتوكولات العلاج كانت بلا أي تأثير، وهناك بعض العقاقير الأخرى يتم تجربتها خلال الوقت الراهن: "كل يوم فيه جديد، وفي أي وقت بيحتاج الدول للمعلومات هنخرج نعلن عنها".

وأكدت أن هناك 10 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حول العالم، واللقاحات التي وصلت لمرحلة السريرية دائما ما تكون آمنة ولا تسبب الوفاة لمن خضعوا لتلك التجارب، مشيرة إلى أنه تم وقف التجارب لبعض اللقاحات بعد ثبوت وجود آثار جانبية، ويجب على الدول إحداث التوازن بين الحفاظ على صحة مواطنيها وكذا تحقيق النمو الاقتصادي وعدم تراجعه: "فيه توازن وتقييم للمخاطر لازم يحصل في كل دولة أو محافظة على حده، ومينفعش نقفل الدولة كلها حتى لا نصاب بكساد اقتصادي، ولكن يجب الحذر، والمتابعة الدقيقة لأعداد المصابين في كل منطقة".