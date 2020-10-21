لمواجهة التقلبات الجوية.. غرفة عمليات بمديرية الشباب في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة موجة الطقس السيئ، بناءًا على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في تصريح له اليوم، إن المديرية شكلت غرفة لإدارة الأزمات على مدار الساعة إلى جانب غرف فرعية بمراكز الشباب، لافتًا إلى فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الإدارية، وكذلك المنشآت الرياضية حال سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، حيال ذلك لحماية الأفراد من أية أخطار.

وأشار إلى ربط غرفة إدارة الأزمات لرئيسيسة بالغرف الرعية بمراكز الشباب تحت إشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية على مدار الساعة للتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

واستعدت المحافظة، لموسم الشتاء، بتحديد نقاط المخاطر والتمركز، وفي حالة هطول أمطار غزيرة أو سيول يتم ارسال رسائل عبر تليفونات المحمول لساكني المناطق المتأثرة لتجنب مناطق المخاطر.

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطقس مع الجهات المعنية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في ظل توقع هطول أمطار غداً الأربعاء، وبعد غد الخميس، بناء على بيان بحالة الطقس المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد، وأكد المحافظ، إنهاء استعدادات مواجهة موسم الشتاء، ووضع خطة لتصريف مناسيب المياه الزائدة، من خلال الضغط على شبكات الصرف الصحي.