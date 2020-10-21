"العنانى" يناقش مع "الشيخ" الهيكل التنظيمي لدمج وزارة السياحة والأثار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة و الهيئات التابعة لها.

حضر اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار و عدد من قيادات الوزارة.

و أوضح السيد أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن اللقاء قد تناول مناقشة العديد من الملفات علي رأسها ملف دمج وزارة السياحة و الآثار و الهيكل التنظيمي الخاص بها، بالإضافة إلي ملف مؤقتي المجلس الأعلي للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس).

و أكد السيد أحمد رحيمه أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعد الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومنهم موظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.