غرفة السياحة: خطاب ضمان بمليون جنيه لتنظيم رحلات العمرة هذا العام

بدأت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة في عقد لقاءات مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، للاستماع لآرائهم حول نظام موسم العمرة للموسم الجديد.

وكشف مصدر مسؤول بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أن الاجتماعات التي يديرها كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة تهدف في المقام الأول للاستماع لوجهة نظر الشركات حول الإطار العام لموسم العمرة الحالي، لعرضه على الجهاز الإداري للدولة الممثل في وزارة السياحة والآثار قبل استصدار آليات عمل الشركات بالموسم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن الاجتماعات لم تتطرق للضوابط الفنية للموسم حيث سيتم إعدادها وفقًا للضوابط التي ستصدرها المملكة العربية السعودية بالنسبة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة، لافتا إلى أن الشركات ناقشت قيمة خطاب الضمان الذي ستدفعه كل شركة راغبة في تنظيم العمرة هذا العام.

وأشار إلى أنه وفقا للمشاورات التي تدور فإن كل شركة ترغب في تنظيم برامج العمرة لهذا العام يلزمها تقديم خطاب ضمان، حتى يتم التأكد من عدم بيع وتداول التأشيرات بين الشركات في السوق السوداء، ولضمان الجدية في العمل، موضحًا أن خطاب الضمان سيتراوح ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، كما أن حصة مصر من تأشيرات العمرة التي ستمنحها إياها المملكة العربية السعودية سيتم تقسيمها لحصص شهرية يتم توزيعها على الشركات بالتساوي.

وأوضح المصدر أن مدة برنامج العمرة أو موعد بدايته أو أعمار المعتمرين لم يتم التطرق له خلال تلك الاجتماعات انتظارًا لإعلان المملكة العربية السعودية الضوابط الخاصة باستقبال المعتمرين من خارج المملكة والمحدد له يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة موعد صدور الضوابط السعودية للعمرة والتي على أساسها ستصدر ضوابط العمرة للمصريين.

المصريون سيؤدون العمرة بداية من يناير المقبل

ومن جهته قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه من المتوقع أن تصدر السعودية الضوابط المنظمة لموسم العمرة لغير السعوديين والمقيمين خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لموسم العمرة والتي يُسمح خلالها بأداء غير المقيمين بالمملكة لمناسك العمرة ستبدأ أول نوفمبر المقبل.

وأضاف أمين الصندوق لـ"الوطن"، أنه عقب إصدار السعودية للضوابط المنظمة للعمرة ستضع وزارة السياحة والآثار الضوابط الخاصة بأداء المصريين للعمرة، لافتًا إلى توقعه بأن تبدأ الشركات السياحية المصرية إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ أولى الرحلات خلال شهر يناير 2021.