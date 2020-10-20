تعاون بين "الشباب" و"السياحة" للترويج للآثار في البطولات الرياضية

أكد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى تعاون الوزارتين في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية والتي من بينها مراسم سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش "للرجال والسيدات" والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري بمنطقة الأهرامات.

ولفت إلى أن استضافة الفاعليات الرياضية الكبرى في المواقع الأثرية يعد وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة، كما أن الرياضة كانت جزءا أساسيا من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد خلال لقائه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ضرورة الاستفادة من البطولات الرياضية التي يتم تنظيمها بالخارج، وخاصة تلك التي يشارك فيها الأبطال الرياضيون، واستغلالها للتسويق لمصر دوليا عن طريق عرض عدد من الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية، والترويج للمشروعات الأثرية الكبرى والتي من بينها المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه العام المقبل، بالإضافة إلى توزيع مواد دعائية عن المواقع الأثرية والسياحية بمصر، ورعاية البطولات الرياضية الكبرى وخاصة التي تشارك مصر في نهائياتها، علاوة على التعاون بين الوزارتين لخلق وتنظيم بطولات رياضية خاصة بمصر.

و أعرب وزير السياحة والآثار عن استعداد الوزارة لمشاركة وزارة الشباب و الرياضة في المعارض السياحية الدولية الكبرى، عن طريق المساهمة بعرض مقومات مصر الرياضة وأجندة الفاعليات الرياضة وغيرها من الموضوعات والمواد الدعائية لتسليط الضوء على مقصد السياحة الرياضية في مصر، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى مشاركة جميع الوزارات في هذه الفاعليات لإبراز مقومات الدولة المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لتذليل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من الفعاليات داخل الأماكن الأثرية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً لإيجاد شراكات مع كل الجهات الحكومية لخدمة الشباب المصري على كافة المستويات، فالشباب المصري له دوره حيوي ومهم في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في المجالات كافة ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار سيجري العمل على الترويج خارجيا للأماكن الأثرية المصرية في البطولات الدولية شتى التي يشارك فيها الأبطال الرياضيون، بما يؤكد أن مصر هي مهد الحضارة وأصل التاريخ وبما يفند أي شائعات مغلوطة يتم تداولها خارجيا، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة سوف تضع كافة الأنشطة الرياضية المقبلة ضمن أجندة وزارة السياحة والآثار للتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية التي أشادت بها كافة وسائل الإعلام العالمية ومنها إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكذا مراسم قرعة كأس العالم لليد 2021عند سفح الأهرامات.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزيران أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لخلق نواه لمنتج السياحة الرياضية، خاصة وأنه يعد من الانماط السياحية المهمة التي تجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات.