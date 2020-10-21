ارتفاع الذهب 5 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 838 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر ارتفاعًا طفيفًا، بمقدار 5 جنيهات لسعر الجرام الواحد.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ صباح أول أمس.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 955 و958 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 836 و838 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 717 و718 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و704 جنيهات.